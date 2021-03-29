ميدو: مباراة مصر وجزر القمر صعبة والجهاز الفني يعاني من الانتقادات













أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، مشيرًا إلى أن مباراة المنتخب اليوم ستكون صعبة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن مباراة منتخب مصر وجزر القمر، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ستكون غاية في الصعوبة.





وتابع، "هناك تربص كبير ضد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، ولا أعلم السبب لذلك".





واستكمل، " الجميع طالب بجهاز فني وطني، وهو ماتم بالفعل، وطالما أنه تم تحقيق الأهداف الأساسية وهي التأهل، فلابد من دعمهم، حتى إذا كان هناك بعض الاختلافات".





واضاف، "من المفترض دعم الجهاز الفني للمنتخب بعد تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل لأمم إفريقيا، خاصة أننا مقبلين على هدف آخر وهو التأهل لكأس العالم".



