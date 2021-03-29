Advertisements

تعرف على شخصية أحمد عبد الله محمود في مسلسل "النمر"

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "النمر"، الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم محمد إمام.


وقال خلال لقائه فى برنامج it's show المذاع على قناة Cbc، "شخصية النمر هي الحدوتة اللى بيدور عنها القصة كلها ولكن الدراما متنفعش تبقى على شخص واحد وكل شخصية ولها دور عشان خاطر القصة تبقى كاملة".



وتابع "أنا بعمل شخصية اسمها "عامر العقاد" وهو شخص يطلقون عليه اسم الحكمدار وده نسبة لسيطرته وأنه بيكون موجود في الحارة الشعبية وعارف كل الناس ويتدخل في كل القصص والحواديث وبيحل المشاكل".


يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أخبار تهمك

شاهد.. مهاب مميش يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة و 28 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 11 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

12:50 ص

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان