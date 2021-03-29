تعرف على شخصية أحمد عبد الله محمود في مسلسل "النمر"

كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "النمر"، الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، مع النجم محمد إمام.





وقال خلال لقائه فى برنامج it's show المذاع على قناة Cbc، "شخصية النمر هي الحدوتة اللى بيدور عنها القصة كلها ولكن الدراما متنفعش تبقى على شخص واحد وكل شخصية ولها دور عشان خاطر القصة تبقى كاملة".







وتابع "أنا بعمل شخصية اسمها "عامر العقاد" وهو شخص يطلقون عليه اسم الحكمدار وده نسبة لسيطرته وأنه بيكون موجود في الحارة الشعبية وعارف كل الناس ويتدخل في كل القصص والحواديث وبيحل المشاكل".





يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.