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يوفنتوس يخطط لضم نجم برشلونة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يريد نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي يوفنتوس لا يزال يطارد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، من أجل الظفر بخدماته في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت: اهتمام السيدة العجوز باللاعب الفرنسي ليس من الان، ولكن من الصيف الماضي عندما حدثت الصفقة التبادلية بين الناديين، التي تضمنت البرازيلي آرثر ميلو والبوسني ميراليم بيانيتش.

وأكدت: لكن عندما استفسر النادي الإيطالي بخصوص ديمبلي، رد البارسا بأنه متمسك باللاعب الفرنسي، بناء على رغبة المدرب السابق كيكي سيتين.

وأتمت: يريد اليوفي تعزيز الخط الهجومي بالشاب ديمبلي، بعدما أخفق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام بورتو، بجانب الإخفاق المحلي واقتراب ضياع الكالتشيو لصالح انتر ميلان.

يذكر ان ديمبلي أنتقل إلي البلوغرانا في صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 105 مليون يورو، ورفض الخروج في الصيف الماضي إلي مانشستر يونايتد علي سبيل الإعارة.

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