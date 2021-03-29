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"تعليم البرلمان" تستكمل مناقشة قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد اليوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني

وجاء مشروع القانون المُقدم من الحكومة في إطار اهتمام الحكومة بقضية تطوير التعليم وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويلزم مشروع القانون مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني التقدم للحصول على الاعتماد، ويحتوي مشروع القانون على 21 مادة في 4 أبواب.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون، نهائيًا، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، والذى يقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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