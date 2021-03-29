المهدي سليمان: نوير لو جاء بيراميدز لن يلعب









أكد المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن هناك تربص به بشكل واضح في النادي.





وقال المهدي خلال حواره ببرنامج الماتش : "لم اشتكي مطلقا من قبل ولا حاليا، ودائما ما احترم وجهة نظر المدير الفني".





وأكمل : "نوير لو جاء بيراميدز هذا الموسم لن يلعب، لم يكن لدي أدنى مشكلة في عدم المشاركة لكن يجب ألا يتحدثوا عني بإسلوب غير لائق لكي أكون الغلطان أمام الناس".





وتابع: "تحملت مسئولية أن الناس تهاجم بيراميدز بسبب ابتعادي عن المشاركة، رغم أنني كنت أتدرب بشكل يومي وأصل أول لاعب في التمرينات وأعمل بشكل يومي".



