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خاص.. بعد تقديمها دور عانس في "مش هنفرح بيكي".. تعرف على قصة الحب بين جومانا مراد وزوجها

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت النجمة جومانا مراد عن قصة الحب التي جمعتها مع زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، مشيرة إلى إنها جاءت عن طريق الصدفة.

وقالت جومانا مراد فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني":" قابلت زوجي فى الطيارة بالصدفة ووقتها أهداني القرآن كهدية واستطاع أن يدخل من الطريق الصحيح لقلبي، واتخطبنا لمدة عام وظهرت مشاكل كتيرة فى الخطوبة بس أنا كنت بطلع أسوء ماعندي عشان أعرف هتقدر تستحمل بعض ولا لا".

وتابعت: "الحمد لله دلوقتي أنا وربيع مبتخانقش خالص عشان خلاص اتخانقنا كفاية فى الخطوبة".

وبدأت الحكاية الثانية مسلسل "زي القمر" يوم السبت، على أن تستمر لخمس حلقات، وجاءت بعنوان "مش هنفرح بيكي".

وجاءت على رأس أبطال حكاية "مش هنفرح بيكي"،الفنانة جومانا مراد، ويشارك معها الفنان محمد كيلاني، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، ونرمين زعزع، وهشام الشاذلي، وألفت عمر، ومحمد أبو اوود.

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