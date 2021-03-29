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يوفنتوس يحدد بديل رونالدو

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني البارزين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الفرنسي عثمان ديمبلي انضم إلى برشلونة في عام 2017 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في عام 2022.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس لا يزال يطارد ديمبلي من أجل الحصول على خدماته في الصيف المقبل.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن اهتمام يوفنتوس بديمبلي يعود إلى الموسم الماضي أثناء مفاوضات الناديين على الصفقة التبادلية التي تضمنت آرثر ميلو وميراليم بيانيتش.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس استفسر عن ديمبلي لكن برشلونة تمسك باستمرار النجم الفرنسي بناء على رغبة المدير الفني السابق للبرسا كيكي سيتين.
ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي رفض أيضًا الانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في شهر أكتوبر الماضي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه بعد عام من الاستفسار عن ديمبلي مازال يوفنتوس يطارد النجم الفرنسي ويحلم بمزاملة كريستيانو رونالدو في هجوم يوفنتوس في الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس يرغب في رفع جودة خط هجومه لاستعادة الهيمنة المحلية التي انتقلت إلى إنتر ميلان في الموسم الحالي بالإضافة إلى التغلب على الإخفاقات المتتالية في دوري أبطال أوروبا.

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