اليوم .. "النواب" يستكمل مناقشة قانون الموارد المائية والري

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الاثنين، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.





وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الأحد، الموافقة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية للمجلس.





كما وافق المجلس خلال جلسته، أمس، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.



