الهاني سليمان: أرحب بالانتقال للأهلي حتى لو هكون رقم 2





رحب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيوافق على الفور إذا تلقى عرضًا، حتى إذا كان ترتيبه بين الحراس الثاني.





وقال الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أقبل أن أنتقل لأي مكان سأكون فيه الحارس رقم 2، لكن الأهلي استثناء، خاصة مع حارس مثل محمد الشناوي".





وتابع، "محمد الشناوي فارق بمسافة كبيرة عن أي حارس بعده في مصر، ولو هنصنف حارس ثاني بعده فيوجد العديد من الأسماء، فهو أفضل حارس في مصر، مستواه ثابت لفترة طويلة، وهذا شيء صعب، ولدي فرصة للعب كأساسي مع الأهلي، أنا أحب خوض المنافسة".





واستكمل، "النادي الأهلي إضافة لأي لاعب في مصر مهما كان، وإذا أتيحت لي الفرصة للانتقال إليه فمستعد لخوض المنافسة".





واضاف، ",كان من الممكن أن يتم الصبر علي أبو جبل في الزمالك بعض الشيء، لكن الخطأ قيمته كبيرة عندما يكون الثاني بعدك حارس كبير مثل جنش وكان أساسي من قبل".



