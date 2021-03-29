Advertisements

الهاني سليمان: أرحب بالانتقال للأهلي حتى لو هكون رقم 2

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

رحب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيوافق على الفور إذا تلقى عرضًا، حتى إذا كان ترتيبه بين الحراس الثاني.

وقال الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أقبل أن أنتقل لأي مكان سأكون فيه الحارس رقم 2، لكن الأهلي استثناء، خاصة مع حارس مثل محمد الشناوي".

وتابع، "محمد الشناوي فارق بمسافة كبيرة عن أي حارس بعده في مصر، ولو هنصنف حارس ثاني بعده فيوجد العديد من الأسماء، فهو أفضل حارس في مصر، مستواه ثابت لفترة طويلة، وهذا شيء صعب، ولدي فرصة للعب كأساسي مع الأهلي، أنا أحب خوض المنافسة".

واستكمل، "النادي الأهلي إضافة لأي لاعب في مصر مهما كان، وإذا أتيحت لي الفرصة للانتقال إليه فمستعد لخوض المنافسة".

واضاف، ",كان من الممكن أن يتم الصبر علي أبو جبل في الزمالك بعض الشيء، لكن الخطأ قيمته كبيرة عندما يكون الثاني بعدك حارس كبير مثل جنش وكان أساسي من قبل".

وأشار، "محمد عبد المنصف يستطيع الاستمرار في الملاعب لموسمين أو ثلاثة، قادر على الحفاظ على نفسه خارج الملعب".

أخبار تهمك

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مهاب مميش يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة"

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 3 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

وزير النقل: مع نهاية العام ستعمل بعض القطارات بنظام الـ"atc"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 8 ساعات

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ ساعة و 23 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

12:50 ص

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

10:51 م

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

01:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان