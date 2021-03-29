المهدي سليمان: "احنا مش عبيد" وما يحدث معي في بيراميدز حدث مع لاعبين كثيرين









أبدى المهدي سليمان حارس فريق بيراميدز ضيقه لما يتعرض له مؤخرا داخل صفوف فريقه.

وقال سليمان لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لاعبو كرة القدم مش عبيد، هناك لوائح وقوانين يتم ا ختراقها"





واكد: مازال لدي الكثير لكي اصرح به ولكن ليس هذا الوقت المناسب حرصا على الفريق وعلى زملائي واستقرارهم.

واشار: صرحت قبل ذلك انني استطيع اللعب اساسيا على اي حارس، وخرجت اليوم فقط بهذه الحوار لانني بالفعل حزين لما يحدث لي.





وافصح: اذا كنت شخص سيء لما التزمت بميعاد تدريبي المنفرد صباحا، وكنت تقدمت بشكوى كما نصحني البعض، ولكني لم افعل ذلك ولم افتعل اي ازمة.

وافصح: حزنت لما تم نشره بشان حراس المرمى بالفريق، اذا كان تحدث معي احد داخل الفريق وطلب مني الجلوس احتياطيا طوال الموسم لن اعترض، ولكن ماحدث معي غير ذلك.

واكد: هناك اتفاق من بداية الموسم بأن ابتعد عن الفريق، وهذا سبب ضيقي، ومايحدث معي الان تكرر مع أفشة قبل رحيله للاهلي وتكرر ايضا مع محمد فاروق في بداية الموسم.