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المهدي سليمان يكشف المسؤول عن قرار استبعاده من المشاركة مع بيراميدز

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه يتدرب بعيدا عن الفريق مع عبد الله بكري منذ شهر ونصف.

وقال المهدي خلال حواره ببرنامج الماتش: "اتدرب بعيدا عن الفريق مع عبد الله بكري، وهناك شخص من داخل الفريق تحدث وقال لي إذا كنت تريد العودة قدم اعتذار رسمي على تويتر وفعلت ذلك لكني لم اعود".

وأكمل: "تلقيت وعودا كثيرا للعودة للتدريبات الجماعية لكنها لم تنفذ وتم تثديم مذكرة جماعية من اللاعبين وطالبوا الإدارة بعودتي أنا وعبد الله بكري، كما أن السعيد تحدث بهذا الأمر بصفته قائد الفريق ولم يحدث أي جديد".

وتابع: "عندما جاء ميدو تحدثت معه وقلت له أننا أتدرب منذ شهر أنا وعبد الله بكري بمفردنا، قال لي أنه سيحاول إيجاد حل لهذه الأزمة، لكنه تحدث بعد 4 أيام وقال لي أن الموضوع صعب حلوله ولن يتم حله".

وأضاف: "ميدو قال لي أن هذا قرار ممدوح عيد، وطالبني باستكمال التدريبات وأن لا أفعل شيئا، لكني رفضت ذلك وشكرته في النهاية".

وأتم: "تم خصم ربع راتبي وهذا ليس قانونيا لكني لم اتحدث، ومازلت التزم أنا وعبد الله بكري منذ السابعة صباحا والفريق بأكمله يبدأ الساعة 10 أو 11".

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