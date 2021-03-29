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المهدي سليمان: التويتة التي نشرتها ليس لها علاقة بنادي بيراميدز
الإثنين 29/مارس/2021 - 02:11 ص
حسام مجدي
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أكد المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز أن التويتة التي سبق ونشرها منذ فترة ليس لها علاقة بالنادي.
وقال في تصريحات لبرنامج الماتش، إن هذه التويتة ليس لها دلالة على اي شيء، مؤكدا أنه لم يخطيء في أي شخص طوال عمره ويشعر بالظلم مما يحدث له في بيراميدز.
ولفت إلى أنه جلب عرضا من الإسماعيلي والبنك الأهلي يوم ٢٥ ديسمبر الماضي وتم إنهاء الاتفاقات المالية حيث يتقاضى مليوني ونصف جنيه مقابل إعارته ٦ شهور قبل أن يبلغه بيراميدز بعدم رحيله يوم ٣١ يناير الماضي.
وأفاد بأنه شارك في اخر معسكر لمنتخب مصر ولعب ٣٦ لقاء الموسم الماضي وكان معه احمد الشناوي ويلعب على حسابه وهذا أمر ليس بالقليل، ويؤكد أنه كان يبذل كل جهده ويؤدي المطلوب بشكل سليم.
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