فنانة شهيرة توجه رسالة لزوجها بعد طلاقها





علَّقت الفنانة العمانية زارا البلوشي على خبر طلاقها الذي أعلنته في وقت سابق، من خلال مقطع فيديو مصوّر تداوله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور (انستجرام).





وقالت زارا في مقطع الفيديو: "ولا شي تغير بعد زواجي.. انا كنت بعمل اعمالي واشغالي بنفسي.. كان مغشي علي"،









و قامت بتوجيه رسالة لطليقها حيث قالت: "معك ودونك أنا نفس الشي.. لا رفعتني ولا شي".."أريد أضرب أحد مو أي أحد، أضربه هو".. أريد آخذ كلاس بوكسنغ أطلع حرّتي"، كما عبّرت عن رغبتها في الصراخ، موضحة أنها تشعر بضيق في التنفّس يشبه الربو.





و قامت البلوشي باتهام طليقها بالكذب عليها وبعدم الوفاء بوعوده بالوقوف لجانبها ودعمها، مع الإشارة إلى أنه لا يحترم كلمته ومواعيده.





وأردفت بالقول: "في هذا الزمن أريد الارتباط برجل ليس بذكر"، مضيفةً أنها تفضل الارتباط برجل يحترم كلمته ووقته ومواعيده ومذكّرةً بأن أياً منهما لم يتزوج الآخر من أجل المال أو الشهرة، واختتمت بالقول إنه دفع الناس إلى الشماتة بها، وحقق المقطع على أحد الحسابات التي نشرته أكثر من 77 ألف مشاهَدة.





ويُشار إلى أن البلوشي أعلنت انفصالها عن زوجها من خلال مقطع مصوّر نشرته على حسابها في تطبيق "سناب شات".











