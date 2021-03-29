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اليوم.. "رياضة النواب" تناقش استعدادات الاتحادات الرياضية للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعًا لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية (الملاكمة - رفع الأثقال - المصارعة - السباحة - الجودو - التايكوندو ) للمشاركة بأولمبياد طوكيو المُقامة باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.

كما تناقش اللجنة في، اجتماعها، الوقوف على مدى جاهزية لاعبي تلك الاتحادات الرياضية المشاركة بالدورة الأولمبية والمراكز المتوقع تحقيقها في كل لعبة من الألعاب المشاركة.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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