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ليس برشلونة .. أجويرو يحدد وجهته المقبلة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لن يلعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي في الموسم المقبل في برشلونة الإسباني.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا يعاني من قلة المشاركة مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يضعه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي على مقاعد البدلاء خاصة أن النجم الأرجنتيني يتعرض إلى الإصابة من فترة إلى أخرى لذلك يبدو ليس جاهزًا من الناحية البدنية.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تطور جديد في مستقبل سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي بعد أن رفض كومان المدير الفني لبرشلونة التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المنافسة الحالية على النجم الأرجنتيني ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وقرر النجم الأرجنتيني حسم مصيره على مدار الفترة المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو فتح الطريق أمام باريس سان جيرمان للعب بجوار مواطنيه الثلاثي آنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو اتخذ تلك الخطوة والانتقال إلى باريس سان جيرمان لأنه أحد الأندية التي قد ينتهي بها المطاف بميسي في حالة عدم التجديد مع برشلونة.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو يمتلك الحق في الرحيل عن السيتزنز مجانًا في ظل نهاية العقد المبرم بينهما في الصيف المقبل وسط أنباء عن اقترابه من برشلونة بسبب صداقته القوية مع ميسي بالإضافة إلى علاقته الجيدة بخوان لابورتا رئيس البرسا.

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