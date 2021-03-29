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عاجل.. شفاء هنا الزاهد من فيروس كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة هنا الزاهد، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة من العزل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت هنا الزاهد، بالإنجليزية: "الحمد لله، تحليل كورونا سلبي".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من الجمهور ولعل من ابرزهم مروة الازلى.

كما تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل النمر مع الفنان محمد عادل إمام وتأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل .

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