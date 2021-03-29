Advertisements
ميدو: سموحة يستطيع الفوز على أي فريق حال قام ببيع حسام حسن
الإثنين 29/مارس/2021 - 02:29 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في فكرة إعارة حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى أهلي طرابلس الليبي.
وكان أهلي طرابلس الليبي طلب التعاقد مع حسام حسن على سبيل الإعارة، لمدة 4 أشهر مقابل مليون دولار، حسب ما أوضح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أرى أن سموحة لابد أن يوافق على عرض أهلي طرابلس لاستعارة حسام حسن مقابل مليون دولار واستخدام نصف هذا المبلغ كمكافآت للاعبين، سيفوزون على أي فريق".
Advertisements