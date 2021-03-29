ميدو: سموحة يستطيع الفوز على أي فريق حال قام ببيع حسام حسن













كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه في فكرة إعارة حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى أهلي طرابلس الليبي.





وكان أهلي طرابلس الليبي طلب التعاقد مع حسام حسن على سبيل الإعارة، لمدة 4 أشهر مقابل مليون دولار، حسب ما أوضح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.



