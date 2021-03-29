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رئيس لجنة الزمالك.. النادي يصرف شهريا 70 مليون جنيه

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، أخر كواليس الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، وأزمة المستحقات المالية.

وقال عبد العزيز عبر قناة "أون تايم" : هدفنا من أول يوم بالنادي الحفاظ على استقراره في ظل إنعدام الموارد المالية، وهناك مستحقات مالية للاعبين، اجتمعنا والحمدلله في وقت قصير تم توفير بعض الموارد المالية لحل بعض أزمات النادي.

واضاف : في فترة دخلنا على تجديد عقود "شيكابالا- أبو الفتوح- جنش- أوباما" وبفضل الله تم تجديد التعاقد لهم، وكان لازم نجددلهم لأن كان ليهم الحق التوقيع لاي نادي في يناير الماضي.

وواصل:  تم تحصيل ١٥٤ مليون جنيه، وتم صرفهم بالكامل لأن النادي بيصرف شهريا ٧٠ مليون جنيه، ونسعى لدفع مستحقات مالية لالعاب الصالات.


وأردف : هناك ٣ لاعبيه طلبوا عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مقابل أن يتم دفع المستحقات المتأخرة لزملائهم


وأتم : لازم نعمل سقف للتعاقدات، هناك لاعب أساسي يحصل على ٨٠٠ ألف جنيه، ولاعب أخر يحصى على ملايين، لأن العدل أهم شئ في أي منظومة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية للزمالك بأنه  كمشاهد يرى أن لاعبي كرة القدم في مصر لا يسوى غير ١٥ مليون جنيه، الارقام التي تدفع في اللاعبين مبالغ فيها.

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