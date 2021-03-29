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عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على مروّج شائعة حريق مطار القاهرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:42 ص
بوابة الفجر
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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مروّج شائعة حريق مطار القاهرة.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد وضبط أحد الأشخاص (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بنشر خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً الادعاء بنشوب حريق هائل بمحيط مطار القاهرة الدولي، على خلاف الحقيقة، حيث قامت الجهات المعنية بنفي ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلاً.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن تلك الصفحة وأنه قام بنشر ذلك الخبر دون التحقق من صحته.

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