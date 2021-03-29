كبار أوروبا يتنافسون على ضم موهبة نابولي





بات فابيان رويز لاعب وسط نابولي الإيطالي هدفًا لكبار الدوري الإسباني، الذين يرغبون في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه في الفترة الماضية.





وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن كبار إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد يستهدفون التعاقد مع فابيان رويز خلال الميركاتو الصيفي المقبل مما يشعل الصراع بينهما لحسم الصفقة.





ووفقًا للموقع الإيطالي نادي نابولي لا يمانع في رحيل فابيان رويز في الصيف المقبل، ولكنه يجعل القرار النهائي في الاستغناء عن اللاعب للمدير الفني للفريق في الموسم الجديد، كما أن تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا من عدمه سيحدد مصير اللاعب سواء بالبقاء أو مغادرة النادي.





وأكد الموقع الإيطالي أن نادي نابولي سوف يطلب 60 مليون يورو للموافقة على بيع فابيان رويز والذي انضم للفريق في 2018 من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو فقط، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية هائلة وأحد أبرز النجوم بالدوري الإيطالي حاليًا.



