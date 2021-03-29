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أحمد ناجي ينصح حارس سموحة بعدم الانضمام للأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قدم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، نصيحة إلى الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأزرق، بشأن انضمامه للأهلي مستقبلًا.

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنصح الهاني سليمان بالاستمرار في سموحة في حال تلقى عرض من الأهلي، أو أي نادٍ آخر، فهو عقليته لا تقبل فكرة الحارس رقم 2".

وأشار إلى أن الهاني سليمان كان يستحق الانضمام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة جزر القمر، مساء اليوم الإثنين، في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

جدير بالذكر أن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، كان أكد أنه مستعد للانضمام إلى النادي الأهلي حتى في حال أنه سيكون الحارس رقم 2.

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