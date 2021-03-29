قاطعوا برجر كينج.. موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا بسبب السخرية من السفينة الجانحة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حملة موسعة لمقاطعة علامة برجر كينج العالمية.





وجاء ذلك بعد نشرها إعلانا ترويجيا لأحد منتجاتها يشمل سخرية من أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس.





وتعود البداية بنشر حساب فير ماتشادو، الذي يُعرّف عبر تويتر بأنه الرئيس التنفيذى للتسويق في برجر كينج العالمية، صورة لإعلان الشركة الجديد الذي يحمل سخرية واستهزاء من أزمة السفينة.





وقال أحد الناشطين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": شركة زي برجر كينج دي لما تعمل من أزمة وأزمة مش بسيطة ده أزمة عالمية وخساير بالملايين رسم كاريكاتير وبيسخروا من البلد يبقى لازم حد يفهمهم مقامهم".





بينما أضاف آخر: "أنت مين يا أقذر سلسلة في مطاعم العالم".



