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قاطعوا برجر كينج.. موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا بسبب السخرية من السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، حملة موسعة لمقاطعة علامة برجر كينج العالمية.

وجاء ذلك بعد نشرها إعلانا ترويجيا لأحد منتجاتها يشمل سخرية من أزمة السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتعود البداية بنشر حساب فير ماتشادو، الذي يُعرّف عبر تويتر بأنه الرئيس التنفيذى للتسويق في برجر كينج العالمية، صورة لإعلان الشركة الجديد الذي يحمل سخرية واستهزاء من أزمة السفينة.

وقال أحد الناشطين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": شركة زي برجر كينج دي لما تعمل من أزمة وأزمة مش بسيطة ده أزمة عالمية وخساير بالملايين رسم كاريكاتير وبيسخروا من البلد يبقى لازم حد يفهمهم مقامهم".

بينما أضاف آخر: "أنت مين يا أقذر سلسلة في مطاعم العالم".

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة المزيد من الإقبال على هاشتاج قاطعوا برجر كينج وخاصة في مصر.
قاطعوا برجر كينج.. موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا بسبب السخرية من السفينة الجانحة
قاطعوا برجر كينج.. موجة غضب تجتاح السوشيال ميديا بسبب السخرية من السفينة الجانحة

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قناة السويس بوابة الفجر برجر كينج الفجر السفينة الجانحة

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