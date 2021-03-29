حروق ونزيف وكدمات| شيطان في صورة أب يعذب طفله بالدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذه (صور)

كشفت التحقيقات عن ملابسات التعدي على طفل بالضرب وتعذيبه من قِبل والده، بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ تبين أن الطفل "شادي"، عمره 3 سنوات، وحيد والديه، وغير مقيد بسجلات السجل المدني، وفي شهر فبراير الماضي، تركت والدته "عش الزوجية"، لوجود خلافات بينها وزوجها، وتوجهت على إثرها إلى منزل أسرتها بقرية كفر العقل، بمركز درب نجم بمحافظة الشرقية، بعد رفض زوجها إعطائها رضيعها.





وبينت التحقيقات أنه يوم الواقعة توجه والد الطفل "إيهاب.ال"، 30 سنة، عامل، إلى شقة زوجة شقيقه "كاميليا.ك"، ربة منزل ومقيمة بنفس العقار سكنه، وطرق على باب شقتها، حاملا طفله، وجسمه عاري ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وفي حالة إغماء.





وأشارت التحقيقات، إلى أنه أخبر زوجة شقيقه بأنه حال نزول نجله من الشقة مسكنه، انزلقت قدماه ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وطلب منها أن تتوجه إلى المستشفى، وأنه سوف يتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا بالواقعة ومن ثم يتوجه إلى المستشفى.





وأضافت التحقيقات أن زوجة عم الطفل تفاجأت بعدم حضور والده إلى المستشفى كما واعدها، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين وجود كدمات متفرقة بالوجه والصدر والظهر واشتباه وجود نزيف داخلي بالمخ وحروق، وهذا ما يتعارض مع رواية الأب، ما دفع الطبيب المعالج إلى إبلاغ خط نجدة الطفل برئاسة صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.





وتلقى اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بلاغًا مفاده بتعرض طفل عمره 3 سنوات للتعذيب على يد والده، بنطاق المركز، وقد هرب بعد الواقعة.



