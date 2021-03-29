أسامة نبيه يكشف عن رأيه في رحيل مصطفى محمد

حرص أسامة نبية المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الحديث عن أخر المستجدات داخل نادي الزمالك، ورحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سرايا.





وقال "نبية" خلال تصريحات تلفزيونية : المستوى بين اللاعبين أهم شئ، فهناك بعض اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، وأخرى لديه شهرين وثلاثة شهور، فلازم نعمل نظام معين بمعدل الاعمار ونسبة معينة للعقود، في الوقت الحالي بنحاول نطبق نظام العدل.





وأضاف : طول ما اللاعب مشغول وبيفكر في الأمور المادية ومستحقاته المالية، مش هيقدر يفيدك فنياً أو هيقدر يركز في التدريبات وتطبيق التعليمات.





وواصل: في الزمن الحالي العامل النادي أهم شئ لاي لاعب، الأزمة الحالية الموجودة في الزمالك كبيرة والعيب المالي كبير، فمن الصعب أن يتدخل أي حد لمساعدتك.





وأردف: من الممكن إيجاد بديل لفرجاني ساسي في حالة رحيلة، ولكن ليس بنفس الإمكانيات بكل تأكيد، فرجاني لاعب كبير.



