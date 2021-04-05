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رئيس الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:38 م
محمد زكي
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كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، أخر كواليس الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، والتجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.
وقال عبد العزيز عبر قناة "أون تايم" : حدثت مفاوضات بيني وبين مهند عون وكيل فرجاني ساسي في تونس، وكان معي عقود التوقيع، ولكن طلب الحصول على مستحقاته المالية السابقة.
واضاف : مهند عون تمسك بحصول فرجاني ساسي على مستحقاته ثم التفاوض بشأن التجديد، ونحاول أن نقرب وجهات النظر في الأمور المالية.
وأتم : فرجاني ساسي أكد لي بشكل شخصي أنه يرغب في الاستمرار داخل صفوف الزمالك، ولجنة الزمالك تتمسك بشدة لتجديد التعاقد معه فهو لاعب كبير
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