رئيس الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي

كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، أخر كواليس الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، والتجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.





وقال عبد العزيز عبر قناة "أون تايم" : حدثت مفاوضات بيني وبين مهند عون وكيل فرجاني ساسي في تونس، وكان معي عقود التوقيع، ولكن طلب الحصول على مستحقاته المالية السابقة.





واضاف : مهند عون تمسك بحصول فرجاني ساسي على مستحقاته ثم التفاوض بشأن التجديد، ونحاول أن نقرب وجهات النظر في الأمور المالية.



