الهاني سليمان يكشف السر وراء تضيعه للوقت









كشف الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن السر وراء تعمده تضييع الوقت في المباريات المشهور بها بين حراس الدوري المصري.





وأوضح الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تعلم فكرة تضييع الوقت من فرق شمال إفريقيا.





وتابع، " مع الوقت بعدت عن فكرة تضييع الوقت، لأنني فهمت أن هناك أوقات مطالب فيها بتسريع رتم المباراة أو العكس، وهناك بعض الحكام يقومون بتحذيري قبل بداية المباراة من تضييع الوقت".



