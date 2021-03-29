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حارس مرمى سموحة يوضح سبب رحيله عن الاتحاد السكندري

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، السبب وراء رحيله عن نادي الاتحاد السكندري.

وأكد الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رحيلي عن الاتحاد السكندري لأسباب كان لأسباب غير فنية".

وتابع، "بعض الجماهير ضغضوا على إدارة النادي، وطلعت يوسف لكي أرحل من الاتحاد السكندري، ومحمد مصيلحي كان حزين جدا عند رحيلي من النادي".

واستكمل، "أحب اللعب تحت الضغط، وأتشرف بأنني أحد أبناء الاتحاد السكندري، ووجود محمد مصيلحي داخله إضافة ودافع كبير لأي لاعب للانتقال للنادي، هناك ثقة كبيرة بينه وبين جميع اللاعبين، خاصة أنه يعرف جيدا كيف يتعامل معهم في النواحي المادية والمعنوية".

واضاف، "الأندية التي تتخذ قراراتها على آراء الجماهير يتصرفون بشكل خاطئ تماما، ما الأفضل أن يجعلوا الجماهير تدير النادي!".

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