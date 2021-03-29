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"عصا محطمة وحزام جلد ممزق".. آخر ما تبقى بعد تعذيب الطفل شادي على يد والده

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:07 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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استمعت النيابة العامة بالدقهلية إلى أقوال زوجة عم الطفل الذي تعرض لوصلة تعذيب على يد والده بمدينة ميت غمر، وقالت خلال التحقيقات، إنه بعد تأخر والد الطفل عن حضوره إلى المستشفى كما وعدها، عادت إلى مسكنها، بعد توقيع الكشف الطبي على "شادي"، وبدخولها إلى مسكن شقيق زوجها، لحيازتها نسخة من مفتاح الشقة "بيت عائلة"، عثرت على عصا خشبية محطمة، وحزام جلد ممزق ملقي على الأرض.. " مشوفتش وهو بيضربه لكن جسم شادي فيه آثار ضرب وتعذيب"، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيًا بوالدة الطفل لإخبارها بما حدث.

كما استمع فريق النيابة العامة إلى أقوال "سهام.ز.ال"، ربة منزل، ووالدة الطفل، التي أكدت على وجود خلافات بينه وبين زوجها، ورفضه تسجيله بالسجل المدني، مبينة أنه طردها من " عش الزوجية"، في أواخر الشهر الماضي، ورفض إعطائها نجلها.

وكشفت التحقيقات عن ملابسات الواقعة إذ تبين أن الطفل " شادي"، عمره 3 سنوات، وحيد والديه، وغير مقيد بسجلات السجل المدني، وفي شهر فبراير الماضي، تركت والدته " عش الزوجية"، لوجود خلافات بينها وزوجها، وتوجهت على إثرها إلى منزل أسرتها بقرية كفر العقل، بمركز درب نجم بمحافظة الشرقية، بعد رفض زوجها إعطائها رضيعها.

وبينت التحقيقات أنه يوم الواقعة توجه والد الطفل "إيهاب.ال"، 30 سنة، عامل، إلى شقة زوجة شقيقه "كاميليا.ك"، ربة منزل ومقيمة بنفس العقار سكنه، وطرق على باب شقتها، حاملا طفله، وجسمه عاري ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وفي حالة إغماء.

وأشارت التحقيقات أنه أخبر زوجة شقيقه بأنه حال نزول نجله من الشقة مسكنه، انزلقت قدماه ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وطلب منها أن تتوجه إلى المستشفى، وأنه سوف يتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضرًا بالواقعة ومن ثم يتوجه إلى المستشفى.

وأضافت التحقيقات أن زوجة عم الطفل تفاجأت بعدم حضور والده إلى المستشفى كما واعدها، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين وجود كدمات متفرقة بالوجه والصدر والظهر واشتباه وجود نزيف داخلي بالمخ، وهذا ما يتعارض مع رواية الأب، ما دفع الطبيب المعالج إلى إبلاغ خط نجدة الطفل برئاسة صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، وتم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر بلاغًا مفاده بتعرض طفل عمره 3 سنوات للتعذيب على يد والده، بنطاق المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2703 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021 بإخطار اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية

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تعذيب الطفل شادي بوابة الفجر الفجر

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