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رئيس الزمالك يكشف سبب رحيل باتشيكو

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، سبب رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو من القيادة الفنية للفريق الأول، والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال عبد العزيز عبر قناة "أون تايم" : رحيله على المستوى الافريقي في أربع مباريات حصل على نقطتين فقط، وهذا غير يليق بأسم الزمالك.

وأضاف : باتشيكو فقد السيطرة على غرف الملابس واللاعبين، فكيف يستمر في قيادة الفريق وهناك أزمات بين اللاعبين.

وواصل : أوجه الشكر لعبد الحليم علي وأشرف قاسم وعمرو عبد السلام، ثلاثي زملكاوي وكانوا يعانوا من سوء توفيق كبير.

وأتم : سبب اختيار كارتيرون أنه يعلم لاعبي الزمالك الحاليين بشكل كبير، ولكن عندما جاء تفاجئ من مستوى اللاعبين بدنيا وفنياً.

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