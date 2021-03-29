رئيس الزمالك يكشف سبب رحيل باتشيكو

كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك، سبب رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو من القيادة الفنية للفريق الأول، والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.





وقال عبد العزيز عبر قناة "أون تايم" : رحيله على المستوى الافريقي في أربع مباريات حصل على نقطتين فقط، وهذا غير يليق بأسم الزمالك.





وأضاف : باتشيكو فقد السيطرة على غرف الملابس واللاعبين، فكيف يستمر في قيادة الفريق وهناك أزمات بين اللاعبين.





وواصل : أوجه الشكر لعبد الحليم علي وأشرف قاسم وعمرو عبد السلام، ثلاثي زملكاوي وكانوا يعانوا من سوء توفيق كبير.



