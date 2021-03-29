أحمد سامي يطلب مهلة للرد على عرض الأهلي الليبي لضم حسام حسن













أوضح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تلقى عرضًا بقيمة مليون دولار، لضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أهلي طرابلس الليبي.





وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أهلي طرابلس طلب إعارة حسام حسن 4 شهور مقابل مليون دولار، وننتظر موافقة أحمد سامي، طلب مهلة 48 ساعة للرد على العرض".



