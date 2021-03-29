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أحمد سامي يطلب مهلة للرد على عرض الأهلي الليبي لضم حسام حسن

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تلقى عرضًا بقيمة مليون دولار، لضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أهلي طرابلس الليبي.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أهلي طرابلس طلب إعارة حسام حسن 4 شهور مقابل مليون دولار، وننتظر موافقة أحمد سامي، طلب مهلة 48 ساعة للرد على العرض".

وتابع، "أحمد سامي مدرب ممتاز ومخلص جدًا في عمله، تعادلنا معه في مباريات عديدة لم نكن نستحق فيها ذلك، ونادي سموحة يجني الآن ثمار الصبر عليه في بداية الموسم".

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