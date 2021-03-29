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فرج عامر: الهاني سليمان حارس مميز وكان يستحق الانضمام للمنتخب
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:54 ص
أمل الحلفاوي
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عبر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن حزنه بسبب عدم ضم الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى منتخب مصر.
وأشار فرج عامر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق، أحد أفضل حراس مصر، موضحًا أنه حزين بسبب عدم استدعاؤه للمنتخب.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، يستعد لمواجهة نظيره جزر القمر، مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
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