تصريح مثير من المهدي سليمان عن سبب استبعاده في بيراميدز









أكد المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أن استبعاده من المشاركة ليس فنيا مشيرا إلى أن هناك أزمات كثيرة حدثت في النادي ليس له دخل بها لكنه أجبر عليها.





قال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش، إن هناك صفقة تم الاتفاق عليها ليبتعد عن التشكيل ويتدرب منفردا مشددا على أن الجميع يعلم أطراف هذه الصفقة.



