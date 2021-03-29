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تصريح مثير من المهدي سليمان عن سبب استبعاده في بيراميدز
الإثنين 29/مارس/2021 - 06:27 ص
حسام مجدي
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أكد المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أن استبعاده من المشاركة ليس فنيا مشيرا إلى أن هناك أزمات كثيرة حدثت في النادي ليس له دخل بها لكنه أجبر عليها.
قال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش، إن هناك صفقة تم الاتفاق عليها ليبتعد عن التشكيل ويتدرب منفردا مشددا على أن الجميع يعلم أطراف هذه الصفقة.
ولفت إلى أنه منذ بداية الموسم تعرض للظلم بعد موسم مميز جدا وكان يظهر بشكل جيد خلاله، بدليل وضعه في التشكيل المثالي لبطولة الكونفيدرالية، كما أنه لم يفتعل اي مشاكل على مدار ٣ سنوات قضاها في بيراميدز.
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