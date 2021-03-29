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الاتحاد السوداني يكشف مفاجأة بشأن حضور الجماهير للمباريات

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد أبو بكر الماحي، المتحدث الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الاتحاد قدم دعما كبيرا للمنتخب من أجل التأهل لأمم إفريقيا.
وقال أبو بكر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الاتحاد قدم عدم كبير على صعيد الرسمي والشعبي باستقدام مدرب ذات سيرة ذاتية وانعكس ذلك على الأداء ثم الانتصارات".
وأكمل : "فزنا وتأهلنا على منتخب كبير مثل جنوب إفريقيا وله حضور بنهائيات كأس عالم، لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان توفيق من الله".
وتابع: "هناك اذن بالسماح لدخول 1000 مشجع في كل مباراة للأندية، الاتحاد الإفريقي وافق بناءا على قرار السلطات المحلية بعودة الجماهير".
وأضاف: "لكن كان هناك رؤية خاصة من لجنة المنتخبات بعدم وجود الجماهير بمباريات المنتخب نظرا لحساسية الموقف لكن تم تحقيق الهدف وتأهلنا".
وأتم: "قرار حضور الجماهير في النهاية يعود إلى الأندية".

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