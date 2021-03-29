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سيد يوسف: الأجواء في البلد لا تريد الزمالك رقم واحد.. والفريق يفتقد للقائد
الإثنين 29/مارس/2021 - 07:30 ص
أمل الحلفاوي
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أكد سيد يوسف، مدير الكرة بنادي طلعت حرب، أن الزمالك تأثر برحيل مرتضى منصور.
وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأجواء في البلد لا تريد الزمالك رقم واحد في مصر، كما أن من يدير الفريق حاليا ليسوا متمرسين في الكرة".
وأكمل : "أختلف في أسلوب تعامل مرتضى منصور مع الآخرين ولكنه نجح في صناعة فريق قوي".
وأضاف: "الزمالك لا يقف على لاعب والفريق يفتقد للقائد، تربينا على العمل للكيان وليس للأشخاص".
وأتم: "أتمنى عودة إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة، لكني أتوقع نجاح أحمد رمزي حال توليه هذا المنصب".
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