سيد يوسف: الأجواء في البلد لا تريد الزمالك رقم واحد.. والفريق يفتقد للقائد













أكد سيد يوسف، مدير الكرة بنادي طلعت حرب، أن الزمالك تأثر برحيل مرتضى منصور.





وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "الأجواء في البلد لا تريد الزمالك رقم واحد في مصر، كما أن من يدير الفريق حاليا ليسوا متمرسين في الكرة".





وأكمل : "أختلف في أسلوب تعامل مرتضى منصور مع الآخرين ولكنه نجح في صناعة فريق قوي".





وأضاف: "الزمالك لا يقف على لاعب والفريق يفتقد للقائد، تربينا على العمل للكيان وليس للأشخاص".



