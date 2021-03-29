شوقي غريب: إنضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأولمبي ليس مجاملة









علق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على اختيار مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي ضمن قائمة المعسكر الحالي.





أوضح شوقي غريب خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامى مجدي عبد الغني، إن ضم مصطفي شوبير ليس مجاملة كما يروج البعض خاصة وإنه الحارس الثالث بالأهلي.





تابع: "مصطفي شوبير كان من الممكن أن يصبح حارس الأهلي الأول في نهائي أفريقيا فى حالة اصابة محمد الشناوى، ومصطفي ينضم للمنتخب الأوليمبي منذ سنتين وليس جديد فى الفريق، خاصة وإنه انضم مع لمنتخبات الناشئين بمختلف أعمارها".



