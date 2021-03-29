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شوقي غريب: إنضمام مصطفى شوبير للمنتخب الأولمبي ليس مجاملة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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علق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على اختيار مصطفي شوبير حارس مرمي الأهلي ضمن قائمة المعسكر الحالي.

أوضح شوقي غريب خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامى مجدي عبد الغني، إن ضم مصطفي شوبير ليس مجاملة كما يروج البعض خاصة وإنه الحارس الثالث بالأهلي.

تابع: "مصطفي شوبير كان من الممكن أن يصبح حارس الأهلي الأول في نهائي أفريقيا فى حالة اصابة محمد الشناوى، ومصطفي ينضم للمنتخب الأوليمبي منذ سنتين وليس جديد فى الفريق، خاصة وإنه انضم مع لمنتخبات الناشئين بمختلف أعمارها".

وكان المنتخب الأولمبي حقق ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز على كوتد يفوار فى نهائى البطولة على ستاد القاهرة الدولي.

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