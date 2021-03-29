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شوقي غريب يكشف موعد إرسال قائمة منتخب مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي إن 30 يونيو أخر موعد لإرسال القائمة النهائية المشاركة بأولمبياد طوكيو والتي ستضم 18 لاعبًا بالإضافة لـ 4 لاعبين احتياطى تحسبًا لخروج أي لاعب من قائمة الـ 18.


أضاف غريب فى تصريحاته لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامى مجدى عبد الغني، إنه لا يخشي مواجهة أي منتخب بالبطولة، مؤكدًا إن منتخب مصر الأوليمبي قادر علي تحقيق انجاز جديد فى الأولمبياد.

أردف شوقي غريب حديثه قائلاً: "أنا أول لاعب ومدرب مصرى يشارك في الأولمبياد، كما إنني حصدت بطولة أفريقيا مع المنتخب وأنا لاعب ومدرب أيضًا".

وكان المنتخب الأولمبي حقق ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر نوفمبر عام 2019 ليتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز على كوتد يفوار فى نهائى البطولة على ستاد القاهرة الدولي.

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