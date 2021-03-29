طرح الملصق الرسمي للدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

طرحت الصفحة الرسمية للمهرجان مؤخرا الملصق الرسمي للدورة السابعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهو فكرة أسماء خالد، وتصميمه لسلمى أسامة.





وتدور فكرته حول الإله الخارق " هرقل " الأشهر فى تاريخ الإغريق ، حيث الآثار والأصول الإغريقية والرومانية القابعة فى أعماق منطقة أبو قير ومدينة هرقليون نسبة إلى الإله هرقل.

ويقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في 3 أبريل المقبل وحتى يوم 8 من نفس الشهر.





ويستعد القائمون على المهرجا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بدورة 2021.





ومن المنتظر أن يعلن خلال أيام عن تفاصيل برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر.

كما يتضمن المهرجان في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.