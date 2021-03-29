الهاني: أخشى الوقوف أمام عبدالله السعيد ولابد من ضم الشناوي للأوليمبي













أكد الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه يخشى الوقوف أمام عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، نظرًا لأنه مميز في تسديد ركلات الجزاء.





الهاني سليمان قام بالرد على سؤال أحمد حسام ميدو مقدم برنامج أوضة اللبس، والذي وجه له سؤالًا نصه كالتالي، "من هو أكثر لاعب تخشاه عندما يقف لتسديد ركلة حرة علي مرماك، هل شيكابالا، أم عبد الله السعيد، أم وليد سليمان؟"، فاختار صانع ألعاب بيراميدز.





وأشار الهاني سليمان، إلى أن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سيؤثر فنيًا بشكل كبير على الفريق.





وتابع، "الغرض الأساسي للمنتخب الوطني، تحقق وهو التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا، وأعتقد أنه سيكون هناك تجانس وأداء أفضل في البطولات الكبري".





وتابع، "حراس المنتخب الأوليمبي مميزين جدًا، لكن يجب أن يتواجد حارس بقوة واتزان محمد الشناوي في قائمة المنتخب بالأولمبياد".



