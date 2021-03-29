ميدو: اتفق مع فكرة زيادة عدد المحترفين في الدوري المصري









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن رأيه في فكرة زيادة عدد المحترفين في أندية الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.





وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه مع فكرة فتح عدد المحترفين بالدوري المصري، ولكن بشرط أن يكون اللاعب المنتقل للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لاعبًا دوليًا، واللاعب المنتقل للأندية الأخرى يمثل إضافة لها ويزيد عن اللاعب المصري في مركزه.



