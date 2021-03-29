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ميدو: اتفق مع فكرة زيادة عدد المحترفين في الدوري المصري
الإثنين 29/مارس/2021 - 08:00 ص
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن رأيه في فكرة زيادة عدد المحترفين في أندية الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.
وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه مع فكرة فتح عدد المحترفين بالدوري المصري، ولكن بشرط أن يكون اللاعب المنتقل للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لاعبًا دوليًا، واللاعب المنتقل للأندية الأخرى يمثل إضافة لها ويزيد عن اللاعب المصري في مركزه.
فيما أشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يقل أهمية عن محمد صلاح في قائمة المنتخب الوطني الأوليمبي بالأولمبياد.
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