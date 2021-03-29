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موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الليجا الإسبانية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ريال مدريد نظيره إيبار يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

يذكر أن نادي ريال مدريد يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز خلف المتصدر فريق أتلتيكو مدريد.

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