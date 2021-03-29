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موعد مباراة مانشستر سيتى المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:38 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر سيتي، يوم 3 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحتل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني. 

وقد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على حساب فولهام، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من البريميرليج.

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