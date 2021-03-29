الموعد يقترب.. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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الموعد يقترب.. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:49 ص
أحمد عصام
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أسفرت قرعة دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا عن مباريات نارية، حيث يصطدم فريق باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، ويعد هذا هو نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية.
وسيقام دور الربع نهائي من دوري الأبطال خلال شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن يلعب مباراة النهائي في اسطنبول بشهر مايو، وتأتي مواعيد مباريات ذهاب دور الربع نهائي كالتالي :-
الثلاثاء 6 إبريل 2021
مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني.
ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي.
الأربعاء 7 إبريل 2021
بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي.
بايرن ميونيخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي.
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