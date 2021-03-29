موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



