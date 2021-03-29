موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الإثنين 29/مارس/2021 - 05:50 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر مانشستر سيتي.
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