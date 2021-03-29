Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
 
 

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلف المتصدر مانشستر سيتي.

أخبار تهمك

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 7 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 8 ساعات

الصور الأولى لفتاة حادث الجلالة.. وخالتها: "اللهم يسر حسابها"

منذ حوالي 5 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 8 ساعات

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. شركة Inchcape للشحن تعلن تعويم السفينة الجانحة بنجاح

منذ ساعة الا ربع

شبورة وبرودة واضطراب ملاحة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

الحمد لله يا شباب.. فيديو يرصد لحظة تحرك السفينة الجانحة

منذ أقل من ساعة

ضرب فنان شهير على الدائري.. وننفرد بنشر التحقيقات

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن حادث طريق الجلالة (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:27 ص

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

05:29 ص

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

06:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان