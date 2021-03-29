جارث بيل يأمل في العودة لمدريد









كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد والمعار لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





ويخطط جاريث بيل للعودة إلى ريال مدريد، لخوض الموسم الأخير في عقده، عقب إعارته هذا الموسم لصفوف توتنهام.





وبحسب ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعتبر مسيرة بيل منتهية مع الفريق، حيث يرغب في التخلص من اللاعب وأجره الأسبوعي، الذي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني.



