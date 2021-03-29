كومان يستقر على رحيل نجم برشلونة









استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، على رحيل أحد لاعبي العملاق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيعرض الظهير الأيسر جونيور فيربو للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن فيربو لا يتناسب مع خطط اللعب التي يريد كومان تنفيذها، كما ترغب الإدارة في تخفيف ميزانية الرواتب في الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وأشارت الصحيفة، أن الدوري الإيطالي لا يزال الوجهة الأقرب لمستقبل فيربو، رغم رفض الأخير الانتقال إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي.



