ريال مدريد يتحفظ على سلوك اليوناتيد لضم هذا اللاعب





أبدى مسئولو نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تحفظهم على دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خط المفاوضات مع اللاعب باو توريس مدافع فريق فياريال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويعد باو توريس مدافع فياريال أحد أهداف نادي ريال مدريد والذي يسعى لحسم التعاقد معه بشكل رسمي في الموسم الجديد، بعد المدافع النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني.





دخول مانشستر يونايتد في صفقة باو توريس أغضب مسئولي النادي الملكي وفي مقدمتهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خاصة وأن الريال يرغب بقوة في الحصول على خدمات اللاعب لتعويض الثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران والمتوقع رحيلهم نهاية الموسم.





وسيؤدي دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم باو توريس لزيادة قيمة اللاعب بشكل كبير مما يصعب مهمة النادي المدريدي في حسم التعاقد معه الصيف المقبل.





ورصد نادي ريال مدريد 15 أو 20 مليون يورو لضم باو توريس لصفوف الفريق في الموسم الجديد، ولكن متوقع ارتفاع سعر اللاعب بعد دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضمه وقد تصل القيمة المالية للاعب إلى 40 مليون يورو.



