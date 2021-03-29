رسالة صادمة من منى السابر لابنتها حلا الترك





صدمت الفنانة الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ابنتها حلا بمفاجأة تريد أن تفعلها مستقبلًا.





وردت السابر، على أحد المتابعين لها، على تطبيق (سناب شات)، والذي نصحها بمحاولة أخذ ابنتها حلا في صفها، لترد عليه السابر، موجهة رسالة إلى ابنتها أنها متى احتاجتها حلا فهي موجودة، وقالت: "اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري"





و كشفت السابر عن نيتها إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها للشخص المناسب الذي تنجذب له، وقالت: "إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب".





يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.