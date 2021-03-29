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نقل فنانة شهيرة إلى "العناية" المركزة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:29 ص
بوابة الفجر
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نقلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.


وكشفت الإعلامية مي العيدان عن حالة الفنانة وكتبت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم".


كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة القديرة، طالبين الدعاء لها من جمهورها ومحبيها.


وكانت نجمة "باي باي لندن"، نقلت في نوفمبر 2020، إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت، إثر خضوعها لجراحة في الأمعاء.

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فنانة شهيرة العناية المركزة

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