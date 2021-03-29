عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

تحركت السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بعد استجابتها لعمليات التعويم.





ورصدت صورة من موقع رصد السفن فيزيل فيندر، عملية التحرك، حيث تحركت السفينة جزئيا من اتجاه الشمال.





وجاء نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بالمجرى الملاحي للقناة بعد مناورات تم تنفيذها فجر اليوم مع عمليات الشد وتعويم السفينة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.





جدير بالذكر، أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.