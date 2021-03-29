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سيرين عبد النور تعلق على صور احتفالها بـ"أحد الشعانين"

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، صور احتفالها العائلي بمناسبة أحد الشعانين.

 

ونشرت عبد النور الصور عبر حسابه على إنستجرام معلقة عليها بقولها: "شعنينة مباركة، الله يخلصنا من هالظروف اللي عم نمرق فيها جميعًا ونعرف نعيد بفرح ومن دون غصة".

 

ومن الجدير بالذكر أن من آخر أعمال سيرين مشاركتها في مسلسل "دانتيل" الذي تدور أحداثه حول في إطار رومانسي، حول أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كل منهما لصراعات عديدة وسط علاقتهما بالعاملين والعملاء.

وشاركت الفنانة العربية عدة مقاطع على صفحتها الشخصية لمقاطع فيديو تظهر فيها عدة محاولات لتصوير مقطع فيديو توجه من خلاله معايدة لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

والطريف في المشاهد قيام كل من شقيق الفنانة وأختها بمقاطعة لحظات التصوير ما أجبر عبد النور على تكرار المحاولات لأكثر من مرة.

سيرين عبد النور تعلق على صور احتفالها بـ"أحد الشعانين"
سيرين عبد النور تعلق على صور احتفالها بـ"أحد الشعانين"

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